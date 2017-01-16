Контактна група привітала початок австрійського головування в ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Тристороння контактна група привітала початок австрійського головування в ОБСЄ. Про це за результатами зустрічі повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Також під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи українська сторона привітала початок австрійського головування в ОБСЄ і подякувала Німеччину за її роботу на цьому терені. Ми сподіваємося, що внесок Австрії в врегулювання ситуації на Донбасі буде серйозним і вагомим”, — повідомила Д.Оліфер.
Як повідомляв УНН, Австрія 1 січня розпочала головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі в 2017 році.