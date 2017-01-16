Контактная группа приветствовала начало австрийского председательства в ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Трехсторонняя контактная группа приветствовала начало австрийского председательства в ОБСЕ. Об этом по результатам встречи сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Также во время сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы украинская сторона приветствовала начало австрийского председательства в ОБСЕ и поблагодарила Германию за ее работу на этом поприще. Мы надеемся, что вклад Австрии в урегулирование ситуации на Донбассе будет серьезным и весомым", - сообщила Д.Олифер.
Как сообщал УНН, Австрия с 1 января председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.