Контакти радника Д.Трампа з Росією розслідувала контррозвідка в США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Американська контррозвідка провела розслідування “контактів” радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна з Росією, повідомили джерела, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними видання, розслідуванню піддалася не тільки розмова Флінна з послом Росії Сергієм Кисляком, але і його більш ранні контакти з представниками російської сторони.
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Відзначається, що на даний момент немає остаточних даних щодо термінів і результатів розслідування.
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп відвідав штаб-квартиру Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США в Ленглі, де провів зустріч зі співробітниками відомства.