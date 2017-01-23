Контакты советника Д.Трампа с Россией расследовала контрразведка в США

По данным издания, расследованию подвергся не только разговор Флинна с послом России Сергеем Кисляком, но и его более ранние контакты с представителями российской стороны.

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Отмечается, что на данный момент нет окончательных данных по срокам и результатам расследования.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Лэнгли, где провел встречу с сотрудниками ведомства.