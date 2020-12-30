Контакт-центр МОЗ почав консультувати щодо "ковідних" виплат через хворобу або смерть медиків

“Про роботу національного контакт-центру з протидії поширення COVID-19, до якого на вчора вже звернулася близько 114 тисяч наших громадян. За допомогою контакт-центру ми впроваджуємо максимально ефективний та зрозумілий алгоритм отримання громадянами достовірної інформації щодо протидії і поширення коронавірусної хвороби. Міністерством спільно з колегами з Фонду соціального страхування відпрацьовано механізм приймання та опрацювання запитів щодо виплат, які здійснюються Фондом у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням COVID-19”, — зазначив він.

За його словами, до контакт-центру щодо отримання всієї необхідної інформації можуть звертатися захворілі медики або члени їх сімей.

“Отже ми запровадили цю нову функцію, коли медичні працівники, які перехворіли, або родичі загиблих медичних працівників можуть звернутися до контакт-центру і отримати всю необхідну інформацію. Відтепер медичні працівники та члени їх сімей можуть звертатися для отримання оперативної інформації про стан розгляду їх заяв та здійснення таких виплат”, — додав Степанов.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, що для перевірки набрав номер контакт-центру МОЗ, не дочекався відповіді і поклав слухавку, однак йому перетелефонували.