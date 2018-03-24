Консул України в РФ повідомила, що затриманого українця побоями двічі довели до клінічної смерті

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. До українця Олексія Сизоновича, засудженого у РФ за звинуваченням у тероризмі, вперше допустили українського консула. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

“Він сказав, що зараз у нього все більш-менш нормально. Але мучить головний біль. І виникає питання, звідки він узявся. Людина виглядає нормально, видно, що в новому тюремному одязі. Як розповів мені Олексій Іванович, в той час, коли він перебував у Ростові-на-Дону, його сильно били. Били так, що двічі він був в стані клінічної смерті. Він сказав, що до нього застосовувалися тортури, в тому числі і електричним струмом”, — повідомила консул України в Новосибірську Діана Іванова.

Вона також додала, що: “Консула не хотіли пускати, тому що після побиття голова Сизоновича була вся чорна і вдвічі більше розміром, ніж зараз. Зараз людина виглядає нормально. А коли він ішов на суд в Ростові, на обличчя наклали дуже багато гриму”.

Як повідомляв УНН, СБУ викрила спробу вербування українця спецслужбами РФ.

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