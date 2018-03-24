Консул Украины в РФ сообщила, что задержанного украинца побоями дважды довели до клинической смерти

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 5281 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 52882 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 68562 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 101173 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 108665 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116311 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. К украинцу Алексею Сизоновичу, осужденном в РФ по обвинению в терроризме, впервые допустили украинского консула. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Он сказал, что сейчас у него все более-менее нормально. Но мучает головная боль. И возникает вопрос, откуда он взялся. Человек выглядит нормально, видно, что в новой тюремной одежде. Как рассказал мне Алексей Иванович, в то время, когда он находился в Ростове-на-Дону, его сильно били. Били так, что дважды он был в состоянии клинической смерти. Он сказал, что к нему применялись пытки, в том числе и электрическим током”, — сообщила консул Украины в Новосибирске Диана Иванова.

Она также добавила, что: “Консула не хотели пускать, потому что после избиения голова Сизоновича была вся черная и вдвое больше размером, чем сейчас. Сейчас человек выглядит нормально. А когда он шел на суд в Ростове, на лицо наложили очень много грима”.

Как сообщал УНН, СБУ разоблачила попытку вербовки украинца спецслужбами РФ.

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