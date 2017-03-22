Консул перевіряє, чи не постраждали українці під час інциденту в Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Український консул перевіряє, чи не постраждали українці під час інциденту в Лондоні. Про це повідомляє прес-служба Департаменту консульської служби МЗС України у Twitter, передає УНН.
“Трагічні події в Лондоні 22.03.17. Консул перевіряє, чи не постраждали українці”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.
Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.
Трагічні події в #Лондон'і 22.03.17. Консул перевіряє, чи не постраждали українці. pic.twitter.com/MjZndDzAJM— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 22 марта 2017 г.