Консул перевіряє, чи не постраждали українці під час інциденту в Лондоні

“Трагічні події в Лондоні 22.03.17. Консул перевіряє, чи не постраждали українці”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.

Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.

Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.

Трагічні події в #Лондон'і 22.03.17. Консул перевіряє, чи не постраждали українці. pic.twitter.com/MjZndDzAJM