Консул проверяет, не пострадали ли украинцы во время инцидента в Лондоне

"Трагические события в Лондоне 22.03.17. Консул проверяет, не пострадали ли украинцы", - говорится в сообщении.

Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы возле здания парламента Великобритании в Лондоне.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы возле здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.

Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом .

Трагические события в #Лондоне 22.03.17. Консул проверяет, не пострадали ли украинцы. pic.twitter.com/MjZndDzAJM