Консул проверяет, не пострадали ли украинцы во время инцидента в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинский консул проверяет, не пострадали ли украинцы во время инцидента в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"Трагические события в Лондоне 22.03.17. Консул проверяет, не пострадали ли украинцы", - говорится в сообщении.
Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы возле здания парламента Великобритании в Лондоне.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы возле здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас она находится в безопасном месте.
Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом .
Трагические события в #Лондоне 22.03.17. Консул проверяет, не пострадали ли украинцы. pic.twitter.com/MjZndDzAJM- Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) 22 марта 2017 г.