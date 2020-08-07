Консул очікує доступу до затриманих українських журналістів у Мінську - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Консул очікує від білоруської сторони на офіційне підтвердження факту затримання та доступу до затриманих громадян для надання первинної консульської допомоги. Про це йдеться у коментарі пресслужби МЗС щодо затримання журналістів-громадян України у Мінську, передає УНН.
"Сьогодні у Мінську було затримано трьох журналістів, з яких двоє є громадянами України. За наявною інформацією, йдеться про Гребенюка Івана та Ромалійську Ірину. Посольство України в Білорусі встановило контакт з представниками місцевих правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.
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У МЗС додали, що "консул очікує від білоруської сторони на офіційне підтвердження факту затримання та доступу до затриманих громадян для надання первинної консульської допомоги".
Справа перебуває на контролі МЗС та Посольства України в Білорусі. Захист прав громадян України за кордоном залишається незмінним пріоритетом МЗС України, відзначили у відомстві.
Нагадаємо, у Мінську в Білорусі затримали кореспондентів телеканалу “Настоящее Время” — українців Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Бранюка.