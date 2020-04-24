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Конституційний суд за останній рік ухвалив 12 рішень за 25 конституційними скаргами

Конституційний суд за останній рік ухвалив 12 рішень за 25 конституційними скаргами

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН.  Перше рішення за конституційною скаргою Конституційним Судом України ухвалено 25 квітня 2019 року. Загалом з того часу КСУ ухвалено 12 рішень за 25 конституційними скаргами. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу.

Так, КСУ нагадали, що 2 червня 2016 року парламент ухвалив Закон України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", наділивши простих громадян правом на звернення з питань конституційності законів. А 13 липня 2017 року Верховна Рада ухвалила нову редакцію Закону України "Про Конституційний Суд України".

"За допомогою цього інституту, особи отримали право поставити перед Конституційним Судом питання щодо визнання неконституційним закону (його окремих положень), які застосовувалися у рішенні суду загальної юрисдикції щодо цієї особи та, в подальшому, переглянути це судове рішення", - повідомили у КСУ.

У Суді зазначили, що перше рішення за конституційними скаргами громадян Конституційним Судом України ухвалено 25 квітня 2019 року.

"Так, з 2016 року до Конституційного Суду надійшло 1980 конституційні скарги, з яких 1234 після попереднього опрацювання Секретаріатом Суду повернуто авторам через не відповідність Закону. Решта 746 конституційних скарг розподілені судді-доповідачу у справі для вирішення питань, пов’язаних з конституційним провадженням", - повідомляють у КСУ.

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Також великою палатою Конституційного Суду України ухвалено 3 рішення за 6 конституційними скаргами.

"Ще 9 рішень за наслідками розгляду 19 конституційних скарг ухвалено Сенатами Конституційного Суду. Загалом Конституційним Судом України вже ухвалено 12 рішень за 25 конституційними скаргами", - резюмують у КСУ.

У той же час, суддями Першого да Другого сенатів Конституційного Суду України постановлено 32 ухвали щодо відмови у відкритті конституційного провадження та 12 - про закриття конституційного провадження у справах за конституційними скаргами. Крім того, за наслідками засідань колегій суддів Сенатів Конституційного Суду постановлено 614 ухвал про відмову у відкритті конституційних проваджень. Наразі на розгляді Суду перебуває 58 конституційних скарг.

"Впровадження інституту конституційної скарги є безумовно важливим та прогресивним кроком для забезпечення захисту прав людини в Україні. Адже завдяки його реалізації особи отримали можливість судового перегляду справи за виключними обставинами, у зв’язку із визнанням неконституційним закону, який застосовувався в межах такої справи, а для суспільства є важливим приведення чинного законодавства у відповідність до Конституції", - повідомили у КСУ.

Нагадаємо, у Конституційному Суді України вивчають текст зареестрованого у Верховній Раді України законопроекту № 3300 про зміни до Закону України "Про Конституційний Суд України" у частині посилення незалежності та поліпшення ефективності функціонування органу конституційної юрисдикції. Попередній аналіз засвідчив, що в цьому законопроекті не враховано комплексного підходу щодо пропозицій Конституційного Суду України, наданих до парламенту, натомість передбачено суттєві обмеження певних конституційних прав. 

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