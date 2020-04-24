Конституційний суд за останній рік ухвалив 12 рішень за 25 конституційними скаргами

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Перше рішення за конституційною скаргою Конституційним Судом України ухвалено 25 квітня 2019 року. Загалом з того часу КСУ ухвалено 12 рішень за 25 конституційними скаргами. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу.