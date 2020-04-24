Конституционный суд за последний год принял 12 решений по 25 конституционным жалобам

ukru
Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 25946 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 73653 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100809 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127180 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128076 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170813 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121460 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156363 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104913 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки

5 марта, 05:05 • 53083 просмотра
Трагические последствия ночного обстрела Херсона: погиб гражданский житель

Трагические последствия ночного обстрела Херсона: погиб гражданский житель

5 марта, 05:18 • 30807 просмотра
В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

5 марта, 07:19 • 71442 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 78123 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 74487 просмотра
публикации
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 26422 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 128579 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 170804 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 156355 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 406229 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 28899 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 74487 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 78123 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 102719 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 113339 просмотра
Актуальное
Конституционный суд за последний год принял 12 решений по 25 конституционным жалобам

Конституционный суд за последний год принял 12 решений по 25 конституционным жалобам

Киев  •  УНН

 • 15511 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Первое решение по конституционной жалобе Конституционным Судом Украины принято 25 апреля 2019 года. Всего с того времени КСУ принято 12 решений по 25 конституционным жалобам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга.

Так, КСУ напомнили, что 2 июня 2016 года парламент принял Закон Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)", наделив простых граждан правом на обращение по вопросам конституционности законов. А 13 июля 2017 года Верховная Рада приняла новую редакцию Закона Украины "О Конституционном Суде Украины".

"С помощью этого института, лица получили право поставить перед Конституционным Судом вопрос о признании неконституционным закона (его отдельных положений), которые применялись в решении суда общей юрисдикции в отношении этого лица и, в дальнейшем, пересмотреть это судебное решение", - сообщили в КСУ.

В суде отметили, что первое решение по конституционным жалобам граждан Конституционным Судом Украины принято 25 апреля 2019 года.

"Так, с 2016 года в Конституционный Суд поступило 1980 конституционных жалоб, из которых 1234 после предварительной проработки Секретариатом Суда возвращено авторам за несоответствие Закона. Остальные 746 конституционных жалоб распределены судье-докладчику по делу для решения вопросов, связанных с конституционным производством", - сообщают в КСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КСУ предостерегает ВР: необоснованные законодательные изменения могут ухудшить права человека в Украине.

Также большой палатой Конституционного Суда Украины принято 3 решения за 6 конституционными жалобами.

"Еще 9 решений по результатам рассмотрения 19 конституционных жалоб принято Сенатами Конституционного Суда. В общем Конституционным Судом Украины уже принято 12 решений за 25 конституционными жалобами", - резюмируют в КСУ.

В то же время, судьями Первого да Второго сенатов Конституционного Суда Украины принято 32 постановления об отказе в открытии конституционного производства и 12 - о закрытии конституционного производства по делам по конституционным жалобам. Кроме того, по результатам заседаний коллегий судей Сенатов Конституционного Суда вынесено 614 постановлений об отказе в открытии конституционных производств. Сейчас на рассмотрении суда находится 58 конституционных жалоб.

"Внедрение института конституционной жалобы является безусловно важным и прогрессивным шагом для обеспечения защиты прав человека в Украине. Ведь благодаря его реализации лица получили возможность судебного пересмотра дела по исключительным обстоятельствам, в связи с признанием неконституционным закона, который применялся в пределах такого дела, а для общества является важным приведение действующего законодательства в соответствие с Конституцией", - сообщили в КСУ.

Напомним, в Конституционном Суде Украины изучают текст зарегистрированного в Верховной Раде Украины законопроекта № 3300 о внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" в части усиления независимости и улучшения эффективности функционирования органа конституционной юрисдикции. Предварительный анализ показал, что в этом законопроекте не учтен комплексный подход относительно предложений Конституционного Суда Украины, предоставленных в парламент, зато предусмотрены существенные ограничения определенных конституционных прав.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы