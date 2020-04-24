Конституционный суд за последний год принял 12 решений по 25 конституционным жалобам

Так, КСУ напомнили, что 2 июня 2016 года парламент принял Закон Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)", наделив простых граждан правом на обращение по вопросам конституционности законов. А 13 июля 2017 года Верховная Рада приняла новую редакцию Закона Украины "О Конституционном Суде Украины".

"С помощью этого института, лица получили право поставить перед Конституционным Судом вопрос о признании неконституционным закона (его отдельных положений), которые применялись в решении суда общей юрисдикции в отношении этого лица и, в дальнейшем, пересмотреть это судебное решение", - сообщили в КСУ.

В суде отметили, что первое решение по конституционным жалобам граждан Конституционным Судом Украины принято 25 апреля 2019 года.

"Так, с 2016 года в Конституционный Суд поступило 1980 конституционных жалоб, из которых 1234 после предварительной проработки Секретариатом Суда возвращено авторам за несоответствие Закона. Остальные 746 конституционных жалоб распределены судье-докладчику по делу для решения вопросов, связанных с конституционным производством", - сообщают в КСУ.

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Также большой палатой Конституционного Суда Украины принято 3 решения за 6 конституционными жалобами.

"Еще 9 решений по результатам рассмотрения 19 конституционных жалоб принято Сенатами Конституционного Суда. В общем Конституционным Судом Украины уже принято 12 решений за 25 конституционными жалобами", - резюмируют в КСУ.

В то же время, судьями Первого да Второго сенатов Конституционного Суда Украины принято 32 постановления об отказе в открытии конституционного производства и 12 - о закрытии конституционного производства по делам по конституционным жалобам. Кроме того, по результатам заседаний коллегий судей Сенатов Конституционного Суда вынесено 614 постановлений об отказе в открытии конституционных производств. Сейчас на рассмотрении суда находится 58 конституционных жалоб.

"Внедрение института конституционной жалобы является безусловно важным и прогрессивным шагом для обеспечения защиты прав человека в Украине. Ведь благодаря его реализации лица получили возможность судебного пересмотра дела по исключительным обстоятельствам, в связи с признанием неконституционным закона, который применялся в пределах такого дела, а для общества является важным приведение действующего законодательства в соответствие с Конституцией", - сообщили в КСУ.

Напомним, в Конституционном Суде Украины изучают текст зарегистрированного в Верховной Раде Украины законопроекта № 3300 о внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" в части усиления независимости и улучшения эффективности функционирования органа конституционной юрисдикции. Предварительный анализ показал, что в этом законопроекте не учтен комплексный подход относительно предложений Конституционного Суда Украины, предоставленных в парламент, зато предусмотрены существенные ограничения определенных конституционных прав.