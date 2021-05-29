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Конституційний суд Малі оголосив полковника Гоsтe тимчасовим президентом країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Конституційний суд Малі оголосив полковника Ассімі Гоіту тимчасовим президентом країни. Про це в п'ятницю повідомило Agence France-Presse з посиланням на постанову суду, пердеає УНН.

Конституційний суд Малі оголосив полковника Гоsтe тимчасовим президентом країни

Деталі

Згідно з документом, полковник Гоіту буде виконувати обов'язки "тимчасового президента для керівництва перехідним процесом в країні до моменту його завершення".

Нагадаємо

18 серпня 2020 року в Малі стався військовий переворот. Тимчасовим президентом 21 вересня був обраний колишній міністр оборони полковник у відставці Ба Ндао, а лідер перевороту Ассімі Гоіту став віце-президентом.

24 травня нинішнього року тимчасовий президент Ба Ндао і тимчасовий прем'єр-міністр Моктар Уан були затримані військовими, а віце-президент Ассімі Гоито повідомив, що позбавив президента і прем'єра повноважень через порушення ними прийнятої в серпні хартії перехідного періоду, яка тимчасово замінила конституцію. У минулу середу військові оголосили, що Ба Ндао і Моктар Уан подали у відставку і покинули свої пости. Кілька годин по тому Гоіту заявив, що взяв на себе функції глави держави.

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