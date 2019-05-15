Конституційна асамблея Венесуели підтримала обвинувачення ще п'ятьох депутатів в держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. П’ятеро депутатів Національної асамблеї (однопалатного парламенту) Венесуели від опозиції у вівторок були позбавлені недоторканності. Відповідне рішення прийняла Конституційна асамблея (КА) республіки, повідомила радіостанція Union Radio, інформує УНН.
Йдеться про депутатів Хуані Андресі Мехію, Фредді Суперлано, Серхіо Вергарі, Мігелі Пісарро і Карлосі Папароні. До теперішнього часу, як зазначає радіостанція, число членів Національної асамблеї від опозиції, яких влада вирішила звинуватити в зраді батьківщині, досягло вже 14.
Тиждень тому відразу семеро депутатів були позбавлені імунітету від судового переслідування за рішенням КА. У складі цього установчого органу, скликаного за ініціативою президента Ніколаса Мадуро без проведення попереднього референдуму в кінці липня 2017 року, немає жодного представника опозиції.
Як повідомляв УНН, Верховний суд Венесуели дозволив звинуватити чотирьох депутатів у держзраді.