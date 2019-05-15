Конституционная ассамблея Венесуэлы поддержала обвинение еще пятерых депутатов в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Пятеро депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы от оппозиции во вторник были лишены неприкосновенности. Соответствующее решение приняла Конституционная ассамблея (КА) республики, сообщила радиостанция Union Radio, информирует УНН.
Речь идет о депутатах Хуане Андресе Мехии, Фредди Суперлано, Серхио Вергаре, Мигеле Писарро и Карлосе Папарони. К настоящему времени, как отмечает радиостанция, число членов Национальной ассамблеи от оппозиции, которых власти решили обвинить в измене родине, достигло уже 14.
Неделю назад сразу семеро депутатов были лишены иммунитета от судебного преследования по решению КА. В составе этого учредительного органа, созванного по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума в конце июля 2017 года, нет ни одного представителя оппозиции.
Как сообщал УНН, Верховный суд Венесуэлы позволил обвинить четырех депутатов в госизмене.