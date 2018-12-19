Коноплянка не врятував "Шальке" від поразки у зустрічі Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У 16-му турі німецької Бундесліги "Шальке" вінгера збірної України Євгена Коноплянки приймав "Байєр", повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Український півзахисник розпочав гру на лаві для запасних та з'явився на полі на 71-й хвилині, коли господарі поступалися з рахунком 1:2. Утім, змінити щось хавбек збірної України не зміг.
Примітно, що один із голів "фармацевтів" в активі екс-захисника київського "Динамо" Александера Драговича.
Після домашньої поразки "кобальтові", маючи 15 очок, посідають 14-е місце в турнірній таблиці.
Додамо, що в цьому сезоні Коноплянка провів у складі "Шальке" 13 матчів, в яких відзначився двома результативними передачами.