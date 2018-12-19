Коноплянка не спас "Шальке" от поражения во встрече Бундеслиги

Украинский полузащитник начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 71-й минуте, когда хозяева уступали со счетом 1:2. Впрочем, изменить что-то хавбек сборной Украины не смог.

Примечательно, что один из голов "фармацевтов" в активе экс-защитника киевского "Динамо" Александера Драгович.

После домашнего поражения "кобальтовые", имея 15 очков, занимают четырнадцатое место в турнирной таблице.

Добавим, что в этом сезоне Коноплянка провел в составе "Шальке" 13 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.