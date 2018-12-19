Коноплянка не спас "Шальке" от поражения во встрече Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В 16-м туре немецкой Бундеслиги "Шальке" вингера сборной Украины Евгения Коноплянки принимал "Байер", сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
Украинский полузащитник начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 71-й минуте, когда хозяева уступали со счетом 1:2. Впрочем, изменить что-то хавбек сборной Украины не смог.
Примечательно, что один из голов "фармацевтов" в активе экс-защитника киевского "Динамо" Александера Драгович.
После домашнего поражения "кобальтовые", имея 15 очков, занимают четырнадцатое место в турнирной таблице.
Добавим, что в этом сезоне Коноплянка провел в составе "Шальке" 13 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.