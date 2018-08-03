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Коноплянка може поповнити ряди клубу іспанської Прімери

Коноплянка може поповнити ряди клубу іспанської Прімери

Київ • УНН

 • 9395 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Один із основних футболістів збірної України Євген Коноплянка бажає повернутися до іспанської Прімери, інформує УНН з посиланням на Pericosonline.net.

За інформацією ресурсу, сам Коноплянка бажає покинути Бундеслігу та “Шальке”, і шукає варіанти працевлаштування в Іспанії. Батько футболіста, який є його агентом запропонував послуги гравця іспанському “Еспаньйолу”.

На заваді даного переходу може стати висока зарплата Коноплянки, який в Німеччині отримує на рівні одного з найбільш високооплачуваних гравців “Еспаньйола” Дієго Лопеса (близько 2,5 млн євро).

Проте, українець, який вже виступав в Іспанії за “Севілью” (30 ігор та 6 голів), начебто готовий піти на зниження своїх доходів заради того, щоб змінити клуб.

Зазначимо, що каталонська команда поки вивчає можливість переходу Коноплянки і на даний момент не контактувала із “кобальтовими”.

Примітно, якщо “Еспаньйол” наважиться на перемовини з гельзенкірхенцями, то перехід гравця буде по орендному договору, адже на повноцінний трансфер іспанці не зможуть розраховувати.

Додамо, попереднього сезону “Еспаньйол” посів лише 11 місце в Прімері.

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