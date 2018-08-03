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Коноплянка может пополнить ряды клуба испанской Примеры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Один из основных футболистов сборной Украины Евгений Коноплянка хочет вернуться к испанской Примеры, информирует УНН со ссылкой на Pericosonline.net.

По информации ресурса, сам Коноплянка хочет покинуть Бундеслигу и “Шальке”, и ищет варианты трудоустройства в Испании. Отец футболиста, который является его агентом предложил услуги игрока испанском “Эспаньола”.

На пути данного перехода может стать высокая зарплата Коноплянки, который в Германии получает на уровне одного из самых высокооплачиваемых игроков “Эспаньола” Диего Лопеса (около 2,5 млн евро).

Однако, украинец, который уже выступал в Испании за “Севилью” (30 игр и 6 голов), вроде готов пойти на снижение своих доходов ради того, чтобы сменить клуб.

Отметим, что каталонская команда пока изучает возможность перехода Коноплянки и на данный момент не контактировала с “кобальтовыми”.

Примечательно, что если “Эспаньол” решится на переговоры с гельзенкирхенцами, то переход игрока будет по арендному договору, ведь на полноценный трансфер испанцы не смогут рассчитывать.

Добавим, предыдущего сезона “Эспаньол” занял лишь 11 место в Примере.

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