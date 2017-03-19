Конкурс проектів стіни на кордоні з Мексикою оголосили у США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На сайті прикордонно-митної служби США була опублікована конкурсна документація для приватних підрядників, які бажають взяти участь у зведенні стіни на кордоні з Мексикою, передає УНН.
Стіна повинна перевищувати 5,5 метрів у висоту (в ідеалі — 9 метрів), “виглядати переконливо”, з боку США стіна повинна бути пофарбована у “приємний колір”, а її міцність повинна не дозволяти зробити в ній отвір ширше 30 сантиметрів менше, ніж за годину.
Також її параметри повинні перешкодити планам шахраїв перелізти або зробити підкоп, також конструкція повинна витримувати тривалий вплив кувалди, кирки, долота, домкрата і автогену.
Нагадаємо, у Мехіко 20 тисяч осіб, які виступають проти міграційної політики президента США Дональда Трампа і його планів змусити мексиканський уряд побудувати стіну на спільних кордонах, вийшли на мітинг.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп закликає конгрес виділити з федерального бюджету країни близько 4,1 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.