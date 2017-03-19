Конкурс проектов стены на границе с Мексикой объявили в США

Стена должна превышать 5,5 метров в высоту (в идеале - 9 метров), "выглядеть убедительно", со стороны США стена должна быть окрашена в "приятный цвет", а ее прочность должна не позволять сделать в ней отверстие шире 30 сантиметров меньше, чем за час.

Также ее параметры должны помешать планам мошенников перелезть или сделать подкоп, также конструкция должна выдерживать длительное воздействие кувалды, кирки, долота, домкраты и автоген.

Напомним, в Мехико 20 тыс человек, которые выступают против миграционной политики президента США Дональда Трампа и его планов заставить мексиканское правительство построить стену на общих границах, вышли на митинг.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп призывает конгресс выделить из федерального бюджета страны около 4,1 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.