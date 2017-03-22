Конкурс на посади у новий Верховний суд уже відсіяв понад 700 кандидатів

"Успіх цього конкурсу був уже на початку, коли на 120 вакансій заявили в електронній черзі близько 1 тис. 300 кандидатів. Тобто більше ніж 10 кандидатів претендували на одну вакансію", - сказав С.Козьяков, додавши, що після перших етапів, перевірок, тисячі запитів були зроблені до десятка державних органів, у спецперевірку та ін.

"У нас залишився, на сьогоднішній день, 521 кандидат", - додав він.

За його словами, зараз кандидати пройшли ананімне практичне завдання, а у понеділок, чи вівторок буде оголошено рішення, після чого розпочнеться другий етап, коли буде досліджено достатньо кандидата і пройдено психологічний тест.

"Конкурс у Верховний суд відбувається в історії України вперше. Вперше також беруть участь у конкурсі і можуть стати суддями представники трьох проіїфесій - судді, адвокати і науковці", - нагадав С.Козьяков.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав законопроект, який забезпечить роботу нового Верховного суду під час засідання Ради з питань судової реформи.