Конкурс на посади у новий Верховний суд уже відсіяв понад 700 кандидатів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Із 1300 кандидатур на 120 посад у новий Верховний суд, за підсумками відсіку, лишився 521 кандидат. Про це під час засідання Ради з питань судової реформи заявив Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков, передає кореспондент УНН.

"Успіх цього конкурсу був уже на початку, коли на 120 вакансій заявили в електронній черзі близько 1 тис. 300 кандидатів. Тобто більше ніж 10 кандидатів претендували на одну вакансію", - сказав С.Козьяков, додавши, що після перших етапів, перевірок, тисячі запитів були зроблені до десятка державних органів, у спецперевірку та ін.

"У нас залишився, на сьогоднішній день, 521 кандидат", - додав він.

За його словами, зараз кандидати пройшли ананімне практичне завдання, а у понеділок, чи вівторок буде оголошено рішення, після чого розпочнеться другий етап, коли буде досліджено достатньо кандидата і пройдено психологічний тест.

"Конкурс у Верховний суд відбувається в історії України вперше. Вперше також беруть участь у конкурсі і можуть стати суддями представники трьох проіїфесій - судді, адвокати і науковці", - нагадав С.Козьяков.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав законопроект, який забезпечить роботу нового Верховного суду під час засідання Ради з питань судової реформи.

Українські Національні Новини

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