Конкурс на должности в новый Верховный суд уже отсеял более 700 кандидатов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Из 1300 кандидатур на 120 должностей в новый Верховный суд, по итогам конкурса, остался 521 кандидат. Об этом во время заседания Совета по вопросам судебной реформы заявил Глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков, передает корреспондент УНН.
"Успех этого конкурса был уже в начале, когда на 120 вакансий заявили в электронной очереди около 1 тыс. 300 кандидатов. То есть более 10 кандидатов претендовали на одну вакансию", - сказал С.Козьяков, добавив, что после первых этапов, проверок, тысячи запросов были сделаны в десятки государственных органов, в спецпроверку и др.
"У нас остался, на сегодняшний день, 521 кандидат", - добавил он.
По его словам, сейчас кандидаты прошли анонимное практическое задание, а в понедельник, или вторник будет объявлено решение, после чего начнется второй этап, когда будут исследованы кандидаты и пройден психологический тест.
"Конкурс в Верховный суд в истории Украины впервые. Впервые также принимают участие в конкурсе и могут стать судьями представители трех профессий - судьи, адвокаты и ученые", - напомнил С.Козьяков.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, который обеспечит работу нового Верховного суда во время заседания Совета по вопросам судебной реформы.