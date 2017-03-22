Конкурс на должности в новый Верховный суд уже отсеял более 700 кандидатов

"Успех этого конкурса был уже в начале, когда на 120 вакансий заявили в электронной очереди около 1 тыс. 300 кандидатов. То есть более 10 кандидатов претендовали на одну вакансию", - сказал С.Козьяков, добавив, что после первых этапов, проверок, тысячи запросов были сделаны в десятки государственных органов, в спецпроверку и др.

"У нас остался, на сегодняшний день, 521 кандидат", - добавил он.

По его словам, сейчас кандидаты прошли анонимное практическое задание, а в понедельник, или вторник будет объявлено решение, после чего начнется второй этап, когда будут исследованы кандидаты и пройден психологический тест.

"Конкурс в Верховный суд в истории Украины впервые. Впервые также принимают участие в конкурсе и могут стать судьями представители трех профессий - судьи, адвокаты и ученые", - напомнил С.Козьяков.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, который обеспечит работу нового Верховного суда во время заседания Совета по вопросам судебной реформы.