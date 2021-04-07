Конкурс на главу Держпродспоживслужби: яким бачать його у парламенті

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"Я не є членом комісії і не обираю голову ДПСС. Однак сьогодні ДПСС має дуже багато повноважень, які служба не виконує так як потрібно. Тому хотілось би, щоб колектив служби був сформований таким чином, щоб українці відчували захист з боку ДПСС в частині контролю за якістю продуктів харчування. А з іншої сторони, щоб бізнес не відчував тиску. Щоб йому підказували, консультували, допомагали", - сказав нардеп.

Контекст

В найближчі шість місяців уряд проведе конкурс на посаду голови Держпродспоживслужби, яку сьогодні обіймає Владислава Магалецька. Вона була призначена у жовтні за рекомендацією міністра розвитку економіки Ігоря Петрашко, без проходження конкурсу.

До теми

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики вирішив створити робочу групу для перевірки ефективності роботи Держпродспоживслужби. Розпочнуть депутати з Південного міжрегіонального управління Держпродспоживслужби у Миколаївській, Херсонській, Одеській областях. У планах — перевірити всі регіони.

Раніше нардеп Соломчук скаржився на затримку з будівництвом прикордонних інспекційних постів у межах Програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство” через тяганину в Держпродспоживслужбі.