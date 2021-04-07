Конкурс на главу Госпродпотребслужбы: каким видят его в парламенте

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сегодня Госпродпотребслужба (ГППС) пассивна в предоставленных ей государством возможностях и неэффективна. Об этом рассказал член Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук, комментируя конкурс на должность главы службы.

Цитата:

"Я не являюсь членом комиссии и не выбираю главу ГППС. Однако сегодня ГППС имеет слишком много полномочий, которые служба не выполняет так как нужно. Поэтому хотелось бы, чтобы коллектив службы был сформирован таким образом, чтобы украинцы чувствовали защиту со стороны ГППС в части контроля по качеству продуктов питания. А с другой стороны, чтобы бизнес не чувствовал давления. Чтобы ему подсказывали, консультировали, помогали", - сказал нардеп.

Контекст

В ближайшие шесть месяцев правительство проведет конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы, которую сегодня занимает Владислава Магалецкая. Она была назначена в октябре по рекомендации министра развития экономики Игоря Петрашко, без прохождения конкурса.

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Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики решил создать рабочую группу для проверки эффективности работы Госпродпотребслужбы. Начнут депутаты с Южного межрегионального управления Госпродпотребслужбы в Николаевской, Херсонской, Одесской областях. В планах - проверить все регионы.

Ранее нардеп Соломчук жаловался на задержку со строительством пограничных инспекционных постов в рамках Программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство" из-за проволочек в Госпродпотребслужбе.

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