Конкурент збірної України одержав другу перемогу у відборі на Євро-2020

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. У групі В відбору до чемпіонату Європи 2020 року, в якому виступає збірна України, відбувся поєдинок національних команд Люксембургу та Сербії, інформує УНН.

У Люксембурзі місцева команда запекло боролася із Сербію. У нервовому матчі з великою кількістю попереджень сильнішими виявилися гості – 1:3.

У переможців дубль оформив форвард англійського "Фулхему" Александр Мітрович і ще раз забив півзахисник "Марселю" Неманья Радоньіч. Два асисти до свого активу записав Мілінкович-Савіч. Гол за господарів забивав Давід Тюрпель.

Склади команд:

Люксембург: Моріс, Карлсон, Шано, Жерсон, Жерсон Родрігеш, О. Тілль, Леандро Баррейра, Янс, В. Тілль (Жоакім, 85), Девілль (Д. Тюрпель, 62), Сінані (Да Мота, 62).

Сербія: Дмитрович, Коларов, Максимович, Спаїч, Рукавина, Мілівоєвич, Лукич (Гачинович, 61), Льяїч, Мілінкович-Савич (Матич, 79), Катай (Радоньїч, 46), Мітрович.

Зауважимо, що Сербія набрала 7 очок в 5 матчах і знаходиться на третій сходинці групи В, де лідирує Україна (13).

Також додамо, на європейську першість 2020 року вийдуть дві кращі команди з групи В.

Українські Національні Новини

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