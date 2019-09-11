Конкурент збірної України одержав другу перемогу у відборі на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У групі В відбору до чемпіонату Європи 2020 року, в якому виступає збірна України, відбувся поєдинок національних команд Люксембургу та Сербії, інформує УНН.
У Люксембурзі місцева команда запекло боролася із Сербію. У нервовому матчі з великою кількістю попереджень сильнішими виявилися гості – 1:3.
У переможців дубль оформив форвард англійського "Фулхему" Александр Мітрович і ще раз забив півзахисник "Марселю" Неманья Радоньіч. Два асисти до свого активу записав Мілінкович-Савіч. Гол за господарів забивав Давід Тюрпель.
Склади команд:
Люксембург: Моріс, Карлсон, Шано, Жерсон, Жерсон Родрігеш, О. Тілль, Леандро Баррейра, Янс, В. Тілль (Жоакім, 85), Девілль (Д. Тюрпель, 62), Сінані (Да Мота, 62).
Сербія: Дмитрович, Коларов, Максимович, Спаїч, Рукавина, Мілівоєвич, Лукич (Гачинович, 61), Льяїч, Мілінкович-Савич (Матич, 79), Катай (Радоньїч, 46), Мітрович.
Зауважимо, що Сербія набрала 7 очок в 5 матчах і знаходиться на третій сходинці групи В, де лідирує Україна (13).
Також додамо, на європейську першість 2020 року вийдуть дві кращі команди з групи В.