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Конкурент сборной Украины получил вторую победу в отборе на Евро-2020

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. В группе В отбора к чемпионату Европы 2020 года, в котором выступает сборная Украины, состоялся поединок национальных команд Люксембурга и Сербии, информирует УНН.

В Люксембурге местная команда отчаянно боролась с Сербию. В нервном матче с большим количеством предупреждений сильнее оказались гости - 1:3.

У победителей дубль оформил форвард английского "Фулхэма" Александр Митрович и еще раз забил полузащитник "Марселя" Неманья Радоньич. Два ассиста в свой актив записал Милинкович-Савич. Гол хозяев забивал Давид Тюрпель.

Составы команд:

Люксембург: Морис, Карлсон, Шано, Жерсон, Жерсон Родригеш, А. Тилль, Леандро Баррейро, Янс, В. Тилль (Жоаким, 85), Девилль (Д. Тюрпель, 62), Синани (Да Мота, 62).

Сербия: Дмитриевич, Коларов, Максимович, Спаич, Рукавина, Миливоевич, Лукич (Гачинович, 61), Льяич, Милинкович-Савич (Матич, 79), Катай (Радоньич, 46), Митрович.

Заметим, что Сербия набрала 7 очков в 5 матчах и находится на третьей строчке группы В, где лидирует Украина (13).

Также добавим, на европейское первенство 2020 года выйдут две лучшие команды из группы В.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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