Конкурент Михайлюка по "Детройту" розхвалив українця
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Стартовий атакуючий захисник клубу НБА "Детройт Пістонс" - Люк Кеннард, прокоментував прогрес гравця збірної України Святослава Михайлюка, повідомляє УНН з посиланням на "Detroit Free Press".
“Я завжди намагаюся говорити з Михайлюком, щоб навчити його деяким баскетбольним речам. Він зосереджений і сфокусований. Михайлюк — хороший гравець. Він продовжить рости. Святослав — відмінний шутер. Йому потрібно більше кидати. Я пишаюся тим, що він щодня приходить на тренування з готовністю працювати”, — зізнався американець.
Примітно, що після того, як Кеннард вибув з гри на кілька тижнів у зв’язку з пошкодженням коліна, Михайлюк почав отримувати місце в стартовому складі “Пістонс”.
Додамо також, Кеннард з 15,8 очками середньому за гру є третім кращим бомбардиром клубу після центрового Драммонда (17,9 очка) і Роуза (16,4).