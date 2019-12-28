Конкурент Михайлюка по "Детройту" расхвалил украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Стартовый атакующий защитник клуба НБА "Детройт Пистонс" - Люк Кеннард, прокомментировал прогресс игрока сборной Украины Святослава Михайлюка, сообщает УНН со ссылкой на "Detroit Free Press".
“Я всегда стараюсь говорить с Михайлюком, чтобы научить его некоторым баскетбольным вещам. Он сосредоточен и сфокусирован. Михайлюк — хороший игрок. Он продолжает расти. Святослав — отличный шутер. Ему нужно больше бросать. Я горжусь тем, что он каждый день приходит на тренировку с готовностью работать”, — признался американец.
Примечательно, что после того, как Кеннард выбыл из игры на несколько недель в связи с повреждением колена, Михайлюк начал получать место в стартовом составе “Пистонс”.
Добавим также, Кеннард с 15,8 очками среднем за игру является третьим лучшим бомбардиром клуба после центрового Драммонда (17,9 очка) и Роуза (16,4).