Конгресмени вимагають від Трампа ввести санкції через розгон акцій протесту в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Голова комітету із закордонних справ палати представників США Еліот Енгел і республіканець Майкл Мак-Кол засудили розгін мирних акцій протесту за чесні вибори в Москві, пише УНН з посиланням на відповідну заяву конгресменів.
У своїй спільній заяві політики закликали президента США Дональда Трампа ввести адресні санкції на адресу відповідальних за порушення прав людини на мітингах в Москві.
“Багато хто з демонстрантів були побиті, затримані і відправлені до в’язниці. Ці акти агресії з боку російського уряду є кричущим порушенням зобов’язань, взятих на себе усіма членами ОБСЄ, — йдеться в заяві. — Минулі демонстрації, в поєднанні з реакцією Кремля, стали ще одним доказом того, що народ Росії втомився від тиранічних дій Володимира Путіна і що Путін не зупиниться ні перед чим, використовуючи крайні заходи для придушення політичного інакомислення”.
Конгресмени закликали російський уряд звільнити заарештованих демонстрантів і закрити кримінальні справи проти них.
Акції протесту за допуск незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму проходять в Москві з середини липня. Більшість акцій не були узгоджені столичною мерією, поліція їх жорстко розігнала, затримавши сотні протестувальників.
Після акції 27 липня Слідчий комітет порушив кримінальну справу про масові заворушення. З початку вересня суди винесли шість вироків щодо “московської справи”.
Як писав УНН, дипломати ЄС погодили продовження антиросійських санкцій до 2020 року.