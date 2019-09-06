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Конгресмени вимагають від Трампа ввести санкції через розгон акцій протесту в Москві

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Голова комітету із закордонних справ палати представників США Еліот Енгел і республіканець Майкл Мак-Кол засудили розгін мирних акцій протесту за чесні вибори в Москві, пише УНН з посиланням на відповідну заяву конгресменів.

У своїй спільній заяві політики закликали президента США Дональда Трампа ввести адресні санкції на адресу відповідальних за порушення прав людини на мітингах в Москві.

“Багато хто з демонстрантів були побиті, затримані і відправлені до в’язниці. Ці акти агресії з боку російського уряду є кричущим порушенням зобов’язань, взятих на себе усіма членами ОБСЄ, — йдеться в заяві. — Минулі демонстрації, в поєднанні з реакцією Кремля, стали ще одним доказом того, що народ Росії втомився від тиранічних дій Володимира Путіна і що Путін не зупиниться ні перед чим, використовуючи крайні заходи для придушення політичного інакомислення”.

Конгресмени закликали російський уряд звільнити заарештованих демонстрантів і закрити кримінальні справи проти них.

Акції протесту за допуск незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму проходять в Москві з середини липня. Більшість акцій не були узгоджені столичною мерією, поліція їх жорстко розігнала, затримавши сотні протестувальників.

Після акції 27 липня Слідчий комітет порушив кримінальну справу про масові заворушення. З початку вересня суди винесли шість вироків щодо “московської справи”.

Як писав УНН, дипломати ЄС погодили продовження антиросійських санкцій до 2020 року.

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