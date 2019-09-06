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6 марта, 17:12 • 115604 просмотра

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6 марта, 14:10 • 113895 просмотра

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Конгрессмены требуют от Трампа ввести санкции за разгон акций протеста в Москве

Конгрессмены требуют от Трампа ввести санкции за разгон акций протеста в Москве

Киев  •  УНН

 • 6093 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол осудили разгон мирных акций протеста за честные выборы в Москве, пишет УНН со ссылкой на соответствующее заявление конгрессменов.

В своем совместном заявлении политики призвали президента США Дональда Трампа ввести адресные санкции в адрес ответственных за нарушение прав человека на митингах в Москве.

“Многие из демонстрантов были избиты, задержаны и отправлены в тюрьму. Эти акты агрессии со стороны российского правительства являются вопиющим нарушением обязательств, взятых на себя всеми членами ОБСЕ, — говорится в заявлении. — Прошедшие демонстрации, в сочетании с реакцией Кремля, стали еще одним доказательством того, что народ России устал от тиранических действий Владимира Путина и что Путин не остановится ни перед чем, используя крайние меры для подавления политического инакомыслия”.

Конгрессмены призвали российское правительство освободить арестованных демонстрантов и закрыть уголовные дела против них.

Акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля. Большинство акций не были согласованы столичной мэрией, полиция их жестко разогнала, задержав сотни протестующих.

После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. С начала сентября суды вынесли шесть приговоров по “московскому делу”.

Как писал УНН, дипломаты ЕС согласовали продление антироссийских санкций до 2020 года.

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