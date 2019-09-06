Конгрессмены требуют от Трампа ввести санкции за разгон акций протеста в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол осудили разгон мирных акций протеста за честные выборы в Москве, пишет УНН со ссылкой на соответствующее заявление конгрессменов.
В своем совместном заявлении политики призвали президента США Дональда Трампа ввести адресные санкции в адрес ответственных за нарушение прав человека на митингах в Москве.
“Многие из демонстрантов были избиты, задержаны и отправлены в тюрьму. Эти акты агрессии со стороны российского правительства являются вопиющим нарушением обязательств, взятых на себя всеми членами ОБСЕ, — говорится в заявлении. — Прошедшие демонстрации, в сочетании с реакцией Кремля, стали еще одним доказательством того, что народ России устал от тиранических действий Владимира Путина и что Путин не остановится ни перед чем, используя крайние меры для подавления политического инакомыслия”.
Конгрессмены призвали российское правительство освободить арестованных демонстрантов и закрыть уголовные дела против них.
Акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля. Большинство акций не были согласованы столичной мэрией, полиция их жестко разогнала, задержав сотни протестующих.
После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. С начала сентября суды вынесли шесть приговоров по “московскому делу”.
Как писал УНН, дипломаты ЕС согласовали продление антироссийских санкций до 2020 года.