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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Конгрес США направив сім повісток в рамках розслідування по Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США направив сім повісток для отримання інформації в рамках розслідування по Росії, передає УНН з посиланням на Reuters.

Конгрес США направив сім повісток в рамках розслідування по Росії

Чотири з них пов’язані з можливим втручанням Росії у вибори у Сполучених Штатах.

Повістки вже повинні були бути доставлені колишньому раднику президента США Дональда Трампа Майкла Флінну і особистому юристу Д.Трампа Майклу Коену.

Адресати ще трьох повісток — Агентство національної безпеки (АНБ), Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і Центральне розвідувальне управління (ЦРУ).

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