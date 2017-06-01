Конгрес США направив сім повісток в рамках розслідування по Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США направив сім повісток для отримання інформації в рамках розслідування по Росії, передає УНН з посиланням на Reuters.
Чотири з них пов’язані з можливим втручанням Росії у вибори у Сполучених Штатах.
Повістки вже повинні були бути доставлені колишньому раднику президента США Дональда Трампа Майкла Флінну і особистому юристу Д.Трампа Майклу Коену.
Адресати ще трьох повісток — Агентство національної безпеки (АНБ), Федеральне бюро розслідувань (ФБР) і Центральне розвідувальне управління (ЦРУ).