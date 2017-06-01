Конгресс США направил семь повесток в рамках расследования по России
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США направил семь повесток для получения информации в рамках расследования по России, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Четыре из них связаны с возможным вмешательством России в выборы в Соединенных Штатах.
Повестки уже должны были быть доставлены бывшему советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну и личному юристу Д.Трампа Майклу Коэну.
Адресаты еще трех повесток — Агентство национальной безопасности (АНБ), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ).