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Конгрес Колумбії схвалив мирну угоду з ФАРК

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Нижня палата конгресу Колумбії ратифікувала мирну угоду з повстанським угрупованням "Революційні збройні сили Колумбії" (ФАРК), передає УНН з посиланням на ВВС.

Конгрес Колумбії схвалив мирну угоду з ФАРК

За договір з ФАРК, який має покласти край війні, яка тривала більше 50 років, проголосували 130 депутатів. Проти ніхто не проголосував.

У середу мирний договір з ФАРК схвалив сенат країни.

Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос і лідер ФАРК Родріго Лондоньо підписали другу мирну угоду 24 листопада.

Перша угода була укладена в кінці вересня. За цим послідував референдум, на якому більшість жителів країни проголосувала проти мирної угоди.

Після схвалення угоди у ФАРК є шість місяців на те, щоб відмовитися від використання зброї і сформувати політичну партію, яка могла б брати участь у виборах 2018 року.

Угруповання також обіцяло виплатити компенсації постраждалим від війни. Для цього ФАРК погодилася віддати свої активи. За даними влади, ФАРК володіє великими ділянками землі, фермерськими господарствами, будівельними компаніями та магазинами.

Опозиція вважає, що умови угоди для ФАРК занадто м'які. Противники угоди вимагають тюремних термінів для лідерів бойовиків. Опозиція також намагалася домогтися проведення нового референдуму по другій мирній угоді.

За досягнення перемир'я з ФАРК президент Колумбії отримав Нобелівську премію миру. Він обіцяв передати 975 тисяч доларів жертвам конфлікту з угрупованням.

Збройне крило Комуністичної партії було створене в Колумбії в 1964 році. З тих пір в країні тривала громадянська війна. До 2002 року чисельність ФАРК досягала 200 тисяч осіб, а рух контролював третину країни. Мирні переговори почалися в 2012 році.

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