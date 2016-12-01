Конгресс Колумбии одобрил мирное соглашение с ФАРК
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Нижняя палата конгресса Колумбии ратифицировала мирное соглашение с повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (ФАРК), передает УНН со ссылкой на ВВС.
За договор с ФАРК, который должен положить конец войне, которая длилась более 50 лет, проголосовали 130 депутатов. Против никто не проголосовал.
В среду мирный договор с ФАРК одобрил сенат страны.
Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер ФАРК Родриго Лондоньо подписали второе мировое соглашение 24 ноября.
Первое соглашение было заключено в конце сентября. За этим последовал референдум, на котором большинство жителей страны проголосовали против мирного соглашения.
После одобрения соглашения у ФАРК есть шесть месяцев на то, чтобы отказаться от использования оружия и сформировать политическую партию, которая могла бы участвовать в выборах 2018 года.
Группировка также обещала выплатить компенсации пострадавшим от войны. Для этого ФАРК согласилась отдать свои активы. По данным властей, ФАРК обладает большими участками земли, фермерскими хозяйствами, строительными компаниями и магазинами.
Оппозиция считает, что условия соглашения для ФАРК слишком мягкие. Противники соглашения требуют тюремных сроков для лидеров боевиков. Оппозиция также пыталась добиться проведения нового референдума по второму мирному соглашению.
За достижение перемирия с ФАРК президент Колумбии получил Нобелевскую премию мира. Он обещал передать 975 тыс. долларов жертвам конфликта с группировкой.
Вооруженное крыло Коммунистической партии было создано в Колумбии в 1964 году. С тех пор в стране шла гражданская война. До 2002 года численность ФАРК достигала 200 тыс. человек, а движение контролировало треть страны. Мирные переговоры начались в 2012 году.