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Конфлікт в Луганську: ОБСЄ зафіксувала військову техніку і невстановлених озброєних осіб

Конфлікт в Луганську: ОБСЄ зафіксувала військову техніку і невстановлених озброєних осіб

Київ • УНН

 • 11280 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У окупованому Луганську Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала військову техніку і невстановлених озброєних осіб в центрі міста. Про це йдеться в повідомленні СММ на сторінці в Facebook, передає УНН.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ) продовжує фіксувати наявність машин військового типу і присутність невстановлених озброєних осіб (у багатьох з них білі нарукавні пов'язки і приховані обличчя) в центрі міста Луганськ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, СММ констатувала в цілому спокійну обстановку в місті.

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"Однак команді СММ, що здійснювала патрулювання, невстановлені озброєні особи відмовили в доступі до перехрестя вулиць Лермонтова і Радянської", - відзначили в ОБСЄ.

Також наголошується, що перший заступник Глави СММ ОБСЄ прибув до Луганська, щоб приєднатися до своїх колег, які здійснюють моніторинг ситуації.

Нагадаємо, 22 листопада була поширена інформація, що в центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди. Це зв'язали з тим, що ватажок "ЛНР" Ігор Плотницкий повідомив про відсторонення від посади "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета. У той же час в "МВС республіки" заперечували заяви про відставку І.Корнета, назвавши їх чутками.

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