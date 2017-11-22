Конфлікт в Луганську: ОБСЄ зафіксувала військову техніку і невстановлених озброєних осіб

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ) продовжує фіксувати наявність машин військового типу і присутність невстановлених озброєних осіб (у багатьох з них білі нарукавні пов'язки і приховані обличчя) в центрі міста Луганськ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, СММ констатувала в цілому спокійну обстановку в місті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конфлікт в Луганську: "МВС" заарештувало співробітників "прокуратури"

"Однак команді СММ, що здійснювала патрулювання, невстановлені озброєні особи відмовили в доступі до перехрестя вулиць Лермонтова і Радянської", - відзначили в ОБСЄ.

Також наголошується, що перший заступник Глави СММ ОБСЄ прибув до Луганська, щоб приєднатися до своїх колег, які здійснюють моніторинг ситуації.

Нагадаємо, 22 листопада була поширена інформація, що в центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди. Це зв'язали з тим, що ватажок "ЛНР" Ігор Плотницкий повідомив про відсторонення від посади "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета. У той же час в "МВС республіки" заперечували заяви про відставку І.Корнета, назвавши їх чутками.