Конфликт в Луганске: ОБСЕ зафиксировала военную технику и неустановленных вооруженных лиц

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) продолжает фиксировать наличие машин военного типа и присутствие неустановленных вооруженных лиц (у многих из них белые нарукавные повязки и скрытые лица) в центре города Луганск", - говорится в сообщении.

Кроме того, СММ констатировала в целом спокойную обстановку в городе.

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"Однако команде СММ, осуществлявшей патрулирование, неустановленные вооруженные лица отказали в доступе к перекрестку улиц Лермонтова и Советской", - отметили в ОБСЕ.

Также отмечается, что первый заместитель Главы СММ ОБСЕ прибыл в Луганск, чтобы присоединиться к своим коллегам, осуществляющим мониторинг ситуации.

Напомним, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганская появились вооруженные люди. Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.