Конфлікт навколо Коцюбинського: ЗМІ розкрили подробиці голосування за приєднання до Києва

ukru
Ексклюзив
10:32 • 113246 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 94812 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 146663 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 143618 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 189378 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 181172 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 222038 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 132167 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 135355 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 168155 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
50 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 110276 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 157575 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 120748 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 162448 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 113631 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 113209 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 146606 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 162361 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 157493 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 222012 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 7830 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 24356 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 42043 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 44036 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 64197 перегляди
Актуальне
Конфлікт навколо Коцюбинського: ЗМІ розкрили подробиці голосування за приєднання до Києва

Конфлікт навколо Коцюбинського: ЗМІ розкрили подробиці голосування за приєднання до Києва

Київ • УНН

 • 14353 перегляди

КИЇВ. 6 Мартан УНН. Зоною конфлікту інтересів депутатів БПП і "Батьківщини" і "Самопомочі" стало цієї весни Коцюбинське Київської області. У селищі Коцюбинське Київської області відбулися громадські слухання, де понад 60% учасників висловилися за приєднання до міста Києва. Про це повідомляє Сomments.ua, передає УНН.

При цьому наголошується, що перешкодою для вільного волевиявлення став "адмінресурс" - тривалий союз ірпінського мера Володимира Карплюка з партіями БЮТ і "Самопомочі".

На бік вибору громади став голова ОДА Олександр Горган. Ідею приєднання до столиці селища-анклаву публічно підтримує також голова міжфракційного об'єднання "Київщина" Ярослав Москаленко: "У разі приєднання Коцюбинського до Києва селище отримує широку можливість для вирішення низки проблем - поява столичного комунального транспорту, ремонт місцевих доріг, врегулювання інфраструктурних питань, зокрема, опалення. Тому громада отримає суттєві переваги".

Однак політичні баталії навколо статусу селища посилює конфлікт інтересів навколо природних ресурсів - землі і лісу. Видання "Громада Приірпіння" пише, що особи, яким віддані землі під лісами, парками і таборами в більшості - представники найближчого оточення мера Володимира Карплюка, депутати Ірпінської міськради, серед них депутати "Батьківщини".

На даний момент всі рішення Ірпінської міської ради по зміні цільового призначення земель або забудови рекреаційної зони активно підтримують члени партії Юлії Тимошенко, яка публічно закликає "припинити безсовісний дерибан Біличанського лісу".

Свого часу саме представник "Батьківщини" Владислав Євстифєєв, за словами прокуратури, з 501 раздерибаненої ділянки акумулював у своїх руках майже 100. Акти на право власності ділянок в лісі підписував власноруч тодішній чиновник місцевого Держкомзему, депутат Ірпінської ради від "Батьківщини" Валерій Пєший.

За словами народного депутата України Ольги Червакової, фігуранта кримінальних справ, екс-забудовника Володимира Карплюка, що володіє під Києвом десятками земельних ділянок, які він придбав "для індивідуального будівництва і підприємництва", активно підтримує також партійний куратор "Самопомочі" в Київській області Ірина Сисоєнко. Наслідуючи мера Ірпеня, вона вказує на загрозу лісу, яку нібито становить приєднання селища до Києва разом з лісом.

Варто зазначити, згідно з Указом Президента 446/2014 від 01.05.2014, територія Біличанського лісу оголошена Національним природним парком. За словами Червакової, земля Біличанського лісу є об'єктом Мінекології. Тому будь-які зміни статусу селища Коцюбинське не вплинуть на статус лісу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.99
Bitcoin
$87,953.20
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.03
Золото
$3,061.49
Ethereum
$2,068.68