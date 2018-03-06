Конфлікт навколо Коцюбинського: ЗМІ розкрили подробиці голосування за приєднання до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 6 Мартан УНН. Зоною конфлікту інтересів депутатів БПП і "Батьківщини" і "Самопомочі" стало цієї весни Коцюбинське Київської області. У селищі Коцюбинське Київської області відбулися громадські слухання, де понад 60% учасників висловилися за приєднання до міста Києва. Про це повідомляє Сomments.ua, передає УНН.
При цьому наголошується, що перешкодою для вільного волевиявлення став "адмінресурс" - тривалий союз ірпінського мера Володимира Карплюка з партіями БЮТ і "Самопомочі".
На бік вибору громади став голова ОДА Олександр Горган. Ідею приєднання до столиці селища-анклаву публічно підтримує також голова міжфракційного об'єднання "Київщина" Ярослав Москаленко: "У разі приєднання Коцюбинського до Києва селище отримує широку можливість для вирішення низки проблем - поява столичного комунального транспорту, ремонт місцевих доріг, врегулювання інфраструктурних питань, зокрема, опалення. Тому громада отримає суттєві переваги".
Однак політичні баталії навколо статусу селища посилює конфлікт інтересів навколо природних ресурсів - землі і лісу. Видання "Громада Приірпіння" пише, що особи, яким віддані землі під лісами, парками і таборами в більшості - представники найближчого оточення мера Володимира Карплюка, депутати Ірпінської міськради, серед них депутати "Батьківщини".
На даний момент всі рішення Ірпінської міської ради по зміні цільового призначення земель або забудови рекреаційної зони активно підтримують члени партії Юлії Тимошенко, яка публічно закликає "припинити безсовісний дерибан Біличанського лісу".
Свого часу саме представник "Батьківщини" Владислав Євстифєєв, за словами прокуратури, з 501 раздерибаненої ділянки акумулював у своїх руках майже 100. Акти на право власності ділянок в лісі підписував власноруч тодішній чиновник місцевого Держкомзему, депутат Ірпінської ради від "Батьківщини" Валерій Пєший.
За словами народного депутата України Ольги Червакової, фігуранта кримінальних справ, екс-забудовника Володимира Карплюка, що володіє під Києвом десятками земельних ділянок, які він придбав "для індивідуального будівництва і підприємництва", активно підтримує також партійний куратор "Самопомочі" в Київській області Ірина Сисоєнко. Наслідуючи мера Ірпеня, вона вказує на загрозу лісу, яку нібито становить приєднання селища до Києва разом з лісом.
Варто зазначити, згідно з Указом Президента 446/2014 від 01.05.2014, територія Біличанського лісу оголошена Національним природним парком. За словами Червакової, земля Біличанського лісу є об'єктом Мінекології. Тому будь-які зміни статусу селища Коцюбинське не вплинуть на статус лісу.