Конфликт вокруг Коцюбинского: СМИ раскрыли подробности голосования за присоединение к Киеву

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 32687 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 47896 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51872 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100602 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90647 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103454 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110466 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116962 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122406 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133795 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 101723 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 95320 просмотра
Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов

Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов

10 марта, 12:27 • 53453 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 33088 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 61682 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 61682 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 100601 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 116951 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 184462 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 217900 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 33088 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 95320 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 101723 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 108082 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 195764 просмотра
Актуальное
Конфликт вокруг Коцюбинского: СМИ раскрыли подробности голосования за присоединение к Киеву

Конфликт вокруг Коцюбинского: СМИ раскрыли подробности голосования за присоединение к Киеву

Киев  •  УНН

 • 14351 просмотра

КИЕВ. 6 мартаю УНН. Зоной конфликта интересов депутатов БПП и "Батькивщины" и "Самопомочи" стало этой весной Коцюбинское Киевской области. В поселке Коцюбинское Киевской области состоялись общественные слушания, где более 60% участников высказались за присоединение к городу Киеву. Об этом сообщает Сomments.ua, передает УНН.

При этом отмечается, что преградой для свободного волеизъявления стал "админресурс" - длительный союз ирпенского мэра Владимира Карплюка с партиями БЮТ и "Самопомочи".

На сторону выбора общины стал председатель ОГА Александр Горган. Идею присоединения к столице поселка-анклава публично поддерживает также председатель межфракционного объединения "Киевщина" Ярослав Москаленко: "В случае присоединения Коцюбинского к Киеву поселок получает широкую возможность для решения ряда проблем - появление столичного коммунального транспорта, ремонт местных дорог, урегулирование инфраструктурных вопросов, в частности, отопления. Поэтому община получит существенные преимущества".

Однако политические баталии вокруг статуса поселка усиливает конфликт интересов вокруг природных ресурсов - земли и леса. Издание "Громада Приирпенья" пишет, что лица, которым преданы земле под лесами, парками и лагерями в большинстве - представители ближайшего окружения мэра Владимира Карплюка, депутаты Ирпенского горсовета, среди них депутаты "Батькивщины".

На данный момент все решения Ирпенского городского совета по изменению целевого назначения земель или застройки рекреационной зоны активно поддерживают члены партии Юлии Тимошенко, которая публично призывает "прекратить бессовестный дерибан Беличанского леса".

В свое время именно представитель "Батькивщины" Владислав Евстефеев по словам прокуратуры из 501 раздерибаненых участков аккумулировал в своих руках почти 100. Акты на право собственности участков в лесу подписывал собственноручно тогдашний чиновник местного Госкомзема, депутат Ирпенского совета от "Батькивщины" Валерий Пеший.

По словам народного депутата Украины Ольги Черваковой, фигуранта уголовных дел, экс-застройщика Владимира Карплюка, обладающего под Киевом десятками земельных участков, которые он приобрел "для индивидуального строительства и предпринимательства", активно поддерживает также партийный куратор "Самопомочи" в Киевской области Ирина Сисоенко. Наследуя мэра Ирпеня, она указывает на угрозу лесу, которую якобы составляет присоединение поселка к Киеву вместе с лесом.

Стоит отметить, согласно Указу Президента 446/2014 от 01.05.2014, территория Беличанского леса объявлена Национальным природным парком. По словам О.Черваковой, земля Беличанского леса является объектом Минэкологии. Поэтому любые изменения статуса поселка Коцюбинское не повлияют на статус леса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы