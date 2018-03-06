Конфликт вокруг Коцюбинского: СМИ раскрыли подробности голосования за присоединение к Киеву

КИЕВ. 6 мартаю УНН. Зоной конфликта интересов депутатов БПП и "Батькивщины" и "Самопомочи" стало этой весной Коцюбинское Киевской области. В поселке Коцюбинское Киевской области состоялись общественные слушания, где более 60% участников высказались за присоединение к городу Киеву. Об этом сообщает Сomments.ua, передает УНН.