Конфликт вокруг Коцюбинского: СМИ раскрыли подробности голосования за присоединение к Киеву
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мартаю УНН. Зоной конфликта интересов депутатов БПП и "Батькивщины" и "Самопомочи" стало этой весной Коцюбинское Киевской области. В поселке Коцюбинское Киевской области состоялись общественные слушания, где более 60% участников высказались за присоединение к городу Киеву. Об этом сообщает Сomments.ua, передает УНН.
При этом отмечается, что преградой для свободного волеизъявления стал "админресурс" - длительный союз ирпенского мэра Владимира Карплюка с партиями БЮТ и "Самопомочи".
На сторону выбора общины стал председатель ОГА Александр Горган. Идею присоединения к столице поселка-анклава публично поддерживает также председатель межфракционного объединения "Киевщина" Ярослав Москаленко: "В случае присоединения Коцюбинского к Киеву поселок получает широкую возможность для решения ряда проблем - появление столичного коммунального транспорта, ремонт местных дорог, урегулирование инфраструктурных вопросов, в частности, отопления. Поэтому община получит существенные преимущества".
Однако политические баталии вокруг статуса поселка усиливает конфликт интересов вокруг природных ресурсов - земли и леса. Издание "Громада Приирпенья" пишет, что лица, которым преданы земле под лесами, парками и лагерями в большинстве - представители ближайшего окружения мэра Владимира Карплюка, депутаты Ирпенского горсовета, среди них депутаты "Батькивщины".
На данный момент все решения Ирпенского городского совета по изменению целевого назначения земель или застройки рекреационной зоны активно поддерживают члены партии Юлии Тимошенко, которая публично призывает "прекратить бессовестный дерибан Беличанского леса".
В свое время именно представитель "Батькивщины" Владислав Евстефеев по словам прокуратуры из 501 раздерибаненых участков аккумулировал в своих руках почти 100. Акты на право собственности участков в лесу подписывал собственноручно тогдашний чиновник местного Госкомзема, депутат Ирпенского совета от "Батькивщины" Валерий Пеший.
По словам народного депутата Украины Ольги Черваковой, фигуранта уголовных дел, экс-застройщика Владимира Карплюка, обладающего под Киевом десятками земельных участков, которые он приобрел "для индивидуального строительства и предпринимательства", активно поддерживает также партийный куратор "Самопомочи" в Киевской области Ирина Сисоенко. Наследуя мэра Ирпеня, она указывает на угрозу лесу, которую якобы составляет присоединение поселка к Киеву вместе с лесом.
Стоит отметить, согласно Указу Президента 446/2014 от 01.05.2014, территория Беличанского леса объявлена Национальным природным парком. По словам О.Черваковой, земля Беличанского леса является объектом Минэкологии. Поэтому любые изменения статуса поселка Коцюбинское не повлияют на статус леса.