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Конфлікт на Донбасі: Матіос зауважив, що Україна не має з ким заключати мир

Конфлікт на Донбасі: Матіос зауважив, що Україна не має з ким заключати мир

Київ • УНН

 • 17865 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Немає такого документу, ратифікованого в Україні, який говорить про мир, а отже Україна не має сторони, з якою заключати мир. Про це в ефірі телеканалу Zik заявив адвокат, колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

"Є одне питання, яке ніхто не задає, і воно залишається поза кадром. У чому воно полягає: а з ким нам треба заключити ир? Хто друга сторона укладення миру? Квазіреспубліки – ні, Російська Федерація – вона не визнана стороною конфлікту, вона є нібито посередник чи спостерігач. Питання: шо таке Мінські домовленості? Їх підписав Порошенко з лідерами "нормандської четвірки". Він правильно підписав, неправильно – ніхто не знає", - сказав Матіос.

Він заявив, що підтримує заяву віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова про те, що Мінськ не є майданчиком, на якому може бути досягнуто миру.

"Тому що немає такого документу, який ратифікований в Україні, який говорить про мир – перше. І друге – у нас нема сторони, з ким заключати мир… Мінську немає. COVID і стуація, коли як останній підспівувач, наша держава виступила з партнерами, засуджуючи засуджуючи майданчики, чи уряд, чи владу Лукашенка, не думаючи про наслідки, позбавила навіть фізичного майданчика", - додав колишній військовий прокурор.

Нагадаємо, раніше в "Слузі народу" заявили, що Мінськ вичерпав себе як майданчик для переговорів по Донбасу.

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