Конфликт на Донбассе: Матиос отметил, что Украине не с кем заключать мир

"Есть один вопрос, который никто не задает, и он остается за кадром. В чем он заключается: а с кем нам надо заключить ир? Кто вторая сторона заключения мира? Квазиреспубликы - нет, Российская Федерация - она не признана стороной конфликта, она якобы посредник или наблюдатель. Вопрос: что такое Минские договоренности? Их подписал Порошенко с лидерами "нормандской четверки". Он правильно подписал, неправильно - никто не знает", - сказал Матиос.

Он заявил, что поддерживает заявление вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова о том, что Минск не является площадкой, на которой может быть достигнут мир.

"Потому что нет такого документа, ратифицированноого в Украине, который говорит о мире - первое. И второе - в нас нет стороны, с кем заключать мир... Минска нет. COVID и стуация, когда как последний подпевала, наше государство выступило с партнерами, осуждая осуждая площадки, или правительство, или власть Лукашенко, не думая о последствиях, лишило даже физического площадки", - добавил бывший военный прокурор.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что Минск исчерпал себя как площадка для переговоров по Донбассу.