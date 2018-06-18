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Конфлікт між кримінальними угрупованнями став причиною стрілянини у Нью-Джерсі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Стрілянина в ніч на неділю на виставці в Трентоні (штат Нью-Джерсі), через яку постраждали більше 20 осіб, була викликана конфліктом між кримінальними угрупованнями. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

За словами прокурора округу Мерсер Анджело Онофрі, якого цитує телеканал, подія не має відношення до тероризму. Перед тим як був відкритий вогонь, у приміщенні, де проходила виставка Art All Night, а також поряд із ним сталося кілька сутичок між членами банд.

Як зазначає CNN, підозрюваними у стрільбі вважаються в даний час три людини. Один з них — 33 річний чоловік, який нещодавно вийшов з в’язниці, — убитий. Двоє затримані, один з них важко поранений. Не виключається, що число підозрюваних може збільшитися.

Нагадаємо, за даними влади, з 22 постраждалих 17 отримали вогнепальні поранення, решта були травмовані під час тисняви, четверо знаходяться в критичному стані. В цілому на заході були присутні близько 1 тис. чоловік. Онофрі повідомив, що поліція також відкрила у відповідь вогонь.

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