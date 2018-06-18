Конфликт между криминальными группировками стал причиной стрельбы в Нью-Джерси

По словам прокурора округа Мерсер Анджело Онофри, которого цитирует телеканал, событие не имеет отношения к терроризму. Перед тем как был открыт огонь, в помещении, где проходила выставка Art All Night, а также рядом с ним произошло несколько столкновений между членами банд.

Как отмечает CNN, подозреваемыми в стрельбе считаются в настоящее время три человека. Один из них - 33 летний мужчина, который недавно вышел из тюрьмы, - убит. Двое задержаны, один из них тяжело ранен. Не исключается, что число подозреваемых может увеличиться.

Напомним, по данным властей, с 22 пострадавших 17 получили огнестрельные ранения, остальные были травмированы во время давки, четверо находятся в критическом состоянии. В целом на мероприятии присутствовали около 1 тыс. человек. Онофри сообщил, что полиция также открыла ответный огонь.