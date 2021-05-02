Конфлікт Киргизстану та Таджикистану: в одному з будинків виявили авіаційну ракету, що не здетонувала

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Нерозірвана авіаракета виявлена в одному з будинків на території Киргизстану, розташованих поблизу кордону з Таджикистаном. Про це повідомила в неділю киргизька Прикордонна служба Державного комітету національної безпеки, пише УНН.

Деталі

“Сьогодні в місцевості Ортобоз була виявлена авіаційна ракета, що потрапила в будинок жителя села 29 квітня в ході обстрілу таджицькими військовослужбовцями з повітря на вертольоті Мі-24. Сім’я, яка проживає в будинку, не постраждала, так як авіаракета не спрацювала”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначає відомство, обстановка на киргизько-таджицькій ділянці державного кордону “стабільна”. Триває спільна робота представників оборонних відомств двох держав “щодо відведення додаткових сил і засобів від лінії державного кордону до пунктів постійної дислокації”.

“Сьогодні сторони продовжили спільну роботу з огляду територій в районі села Карабак Баткенську району (Киргизстан) і водорозподільного вузла „Головний“. В даний час комісія також працює в місцевості Аксай Баткенського району”, — наголошується в повідомленні.

За даними Прикордонної служби, з міркувань безпеки поки не працюють розташовані на кордоні двох держав прикордонні пункти пропуску.

Ситуація на кордоні

Місцеві ЗМІ показали, як виглядає село Максат в Баткенській області Киргизстану після погромів. Відео знято сьогодні вранці, 2 травня, і опубліковано на Telegram-каналі “Сейчас”.

Користувач зняв на відео спалені і розбиті будинки, обстріляні ворота будівель, напівзгорілі магазини і адміністративні будівлі. На даний момент в місцевості нікого немає.

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