Конфликт Кыргызстана и Таджикистана: в одном из домов обнаружили не сдетонировавшую авиационную ракету

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Неразорвавшаяся авиаракета обнаружена в одном из домов на территории Кыргызстана, расположенных вблизи границы с Таджикистаном. Об этом сообщила в воскресенье киргизская Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности, пишет УНН.

Детали

“Сегодня в местности Ортобоз была обнаружена авиационная ракета, попавшая в дом жителя села 29 апреля в ходе обстрела таджикскими военнослужащими с воздуха на вертолете Ми-24. Семья, проживающая в доме, не пострадала, так как авиаракета не сработала”, — говорится в сообщении.

Как отмечает погравнедомство, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы “стабильная”. Продолжается совместная работа представителей оборонных ведомств двух государств “по отводу дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации”.

“Сегодня стороны продолжили совместную работу по осмотру территорий в районе села Карабак Баткенского района (Кыргызстан) и водораспределительного узла „Головной“. В данное время комиссия также работает в местности Аксай Баткенского района”, — отмечается в сообщении.

По данным Погранслужбы, по соображениям безопасности пока не работают расположенные на границе двух государств пограничные пункты пропуска.

Ситуация на границе

Местные СМИ показали, как выглядит село Максат в Баткенской области Кыргызстана после погромов. Видео снято сегодня утром, 2 мая, и опубликовано на Telegram-канале “Сейчас”.

Пользователь снял на видео сожженные и разбитые дома, обстрелянные ворота зданий, полусгоревшие магазины и административные здания. На данный момент в местности никого нет.

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