Конфайнмент на ЧАЕС буде введений в експлуатацію з листопада цього року – Президент

“У листопаді 2017 року ми плануємо введення цього конфайнменту в експлуатацію. Це дасть можливість безпечно проводити роботи в середині. І я хотів би відмітити той факт, що під час проведення робіт, в тому числі над саркофагом, жоден працівник не отримав статусу ліквідатора, не отримав небезпечної дози радіації”, — наголосив він.

Нагадаємо, четвертий енергоблок ЧАЕС накрили аркою.