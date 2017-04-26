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Конфайнмент на ЧАЕС буде введений в експлуатацію з листопада цього року – Президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Збудований конфайнмент буде введений в експлуатацію на ЧАЕС з листопада 2017 року. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час вшанування загиблих у Чорнобильській катастрофі, передає кореспондент УНН.

“У листопаді 2017 року ми плануємо введення цього конфайнменту в експлуатацію. Це дасть можливість безпечно проводити роботи в середині. І я хотів би відмітити той факт, що під час проведення робіт, в тому числі над саркофагом, жоден працівник не отримав статусу ліквідатора, не отримав небезпечної дози радіації”, — наголосив він.

Нагадаємо, четвертий енергоблок ЧАЕС накрили аркою.

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