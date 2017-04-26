Конфайнмент на ЧАЭС будет введен в эксплуатацию с ноября этого года - Президент

"В ноябре 2017 мы планируем введение этого конфайнмента в эксплуатацию. Это позволит безопасно проводить работы внутри. И я хотел бы отметить тот факт, что во время проведения работ, в том числе над саркофагом, ни один работник не получил статуса ликвидатора, не получил опасной дозы радиации", - подчеркнул он.

Напомним, четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли аркой.