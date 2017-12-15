Комунальники зчистили свастику з ханукального світильника в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Вандали днями намалювали свастику на ханукальному світильнику, який до свята Ханука був встановлений на Подолі у столиці, комунальні служби уже відчистили пам’ятник. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"Днями вандали намалювали на ханукальному світильнику, який до свята Ханука був встановлений на Подолі, свастику. Комунальні служби відчистили пам’ятник. Але ми звертаємося до правоохоронців з тим, щоби вони розібралися у ситуації і притягнули до відповідальності тих, хто здійснив акт вандалізму", - заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
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Мер Києва наголосив, що міська влада засуджує будь-які прояви вандалізму. І закликав всіх киян спільно захищати міський простір від дій хуліганів і вандалів.
Додамо, ханукальний світильник - єврейський символ духовної стійкості і перемоги святості над нечистотою. Світильник традиційно запалюється протягом восьми днів свята Ханука.
Нагадаємо, каскадний фонтан на Майдані відключали через вандалів.