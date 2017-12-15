Коммунальщики счистили свастику с ханукального светильника в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вандалы на днях нарисовали свастику на ханукальном светильнике, который к празднику Ханука был установлен на Подоле в столице, коммунальные службы уже очистили памятник. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"На днях вандалы нарисовали на ханукальном светильнике, который к празднику Ханука был установлен на Подоле, свастику. Коммунальные службы очистили памятник. Но мы обращаемся к правоохранительным органам с тем, чтобы они разобрались в ситуации и привлекли к ответственности тех, кто совершил акт вандализма" , - заявил Киевский городской глава Виталий Кличко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вандал в Николаевской области надругался над 19 могилами
Мэр Киева подчеркнул, что городская власть осуждает любые проявления вандализма. И призвал всех киевлян совместно защищать городское пространство от действий хулиганов и вандалов.
Добавим, ханукальный светильник - еврейский символ духовной стойкости и победы святости над нечистотой. Светильник традиционно зажигается в течение восьми дней праздника Ханука.
Напомним, каскадный фонтан на Майдане отключали из-за вандалов.