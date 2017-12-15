Коммунальщики счистили свастику с ханукального светильника в Киеве

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 98603 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101896 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102253 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116364 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103321 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105800 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112692 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117232 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123052 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134785 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Коммунальщики счистили свастику с ханукального светильника в Киеве

Коммунальщики счистили свастику с ханукального светильника в Киеве

Киев  •  УНН

 • 11221 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вандалы на днях нарисовали свастику на ханукальном светильнике, который к празднику Ханука был установлен на Подоле в столице, коммунальные службы уже очистили памятник. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На днях вандалы нарисовали на ханукальном светильнике, который к празднику Ханука был установлен на Подоле, свастику. Коммунальные службы очистили памятник. Но мы обращаемся к правоохранительным органам с тем, чтобы они разобрались в ситуации и привлекли к ответственности тех, кто совершил акт вандализма" , - заявил Киевский городской глава Виталий Кличко.

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Мэр Киева подчеркнул, что городская власть осуждает любые проявления вандализма. И призвал всех киевлян совместно защищать городское пространство от действий хулиганов и вандалов.

Добавим, ханукальный светильник - еврейский символ духовной стойкости и победы святости над нечистотой. Светильник традиционно зажигается в течение восьми дней праздника Ханука.

Напомним, каскадный фонтан на Майдане отключали из-за вандалов.

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Киев

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