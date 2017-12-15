Коммунальщики счистили свастику с ханукального светильника в Киеве

"На днях вандалы нарисовали на ханукальном светильнике, который к празднику Ханука был установлен на Подоле, свастику. Коммунальные службы очистили памятник. Но мы обращаемся к правоохранительным органам с тем, чтобы они разобрались в ситуации и привлекли к ответственности тех, кто совершил акт вандализма" , - заявил Киевский городской глава Виталий Кличко.

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Мэр Киева подчеркнул, что городская власть осуждает любые проявления вандализма. И призвал всех киевлян совместно защищать городское пространство от действий хулиганов и вандалов.

Добавим, ханукальный светильник - еврейский символ духовной стойкости и победы святости над нечистотой. Светильник традиционно зажигается в течение восьми дней праздника Ханука.

Напомним, каскадный фонтан на Майдане отключали из-за вандалов.