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Комунальники за 100 тисяч "допомогли" зробити стоматологію в квартирі: отримали підозри

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Службовці житлово-експлуатаційної дільниці (ЖЕД) одного з районів Києва незаконно отримали 100 тис. грн від приватного дантиста за дозвіл на переобладнання квартири в стоматологічний кабінет. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

“За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 8 начальнику та майстру однієї з житлово-експлуатаційних дільниць у місті Києві повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що начальник ЖЕД комунального підприємства з обслуговування житлового фонду одного з районів міста Києва вимагав від приватного дантиста, який переобладнав свою квартиру під стоматологічний кабінет, 4 тис. доларів США неправомірної вигоди за ненаправлення документів для притягнення його до відповідальності за порушення містобудівного законодавства та надання відповідних дозволів.

“Під час контролю за вчиненням злочину задокументовано факт одержання майже 100 тис грн майстром дільниці, якого керівник залучив у якості посередника. Слідчі та процесуальні дії тривають”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Луганській області заступника голови об’єднаної територіальної громади викрили на одержанні хабаря.

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